إسرائيل وحزب الله.. مواجهة تزيد من خطر توسع الصراع

تمثل سحب الدخان المتصاعدة من الصواريخ التي يتم اعتراضها فوق شمال إسرائيل والنيران الناجمة عن الضربات الجوية في جنوب لبنان علامات خارجية على الخوف من أن حرب غزة ربما تتوسع إلى صراع أوسع نطاقا يقول محللون إنه يشكل مخاطر على الجانبين.

وحسبما ذكرت رويترز، كانت التهديدات الصارخة التي أطلقها السيد حسن نصر الله، رئيس حزب الله، يوم الأربعاء، بأن أي مكان في إسرائيل لن يكون آمناً في حالة الحرب، وأن حتى قبرص وأجزاء أخرى من البحر الأبيض المتوسط ​​سوف تكون في خطر، هي أحدث موجة من الهجمات الخطابية من الجانبين.

تطلق جماعة حزب الله اللبنانية صواريخ على إسرائيل تضامنا مع حليفتها الفلسطينية حركة حماس منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر ، مما أجبر عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم في إسرائيل، حيث تتزايد الضغوط السياسية من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

كما فرّ عشرات الآلاف من اللبنانيين من منازلهم في أعقاب الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وفي ظل القلق من خطر الانزلاق إلى حرب قد تنتشر في مختلف أنحاء المنطقة، أرسل الرئيس الأمريكي، جو بايدن مبعوثه الخاص آموس هوشتاين لبدء جولة جديدة من الدبلوماسية هذا الأسبوع، كما طلب وزير الخارجية أنتوني بلينكن من المسؤولين الإسرائيليين تجنب المزيد من التصعيد.

وفي يوم الخميس، قصفت طائرات إسرائيلية أهدافاً في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل مقاتل من حزب الله، حددته باعتباره قائداً لعمليات الجماعة في منطقة الجوعية. واعترف حزب الله بمقتله، لكنه لم يحدد هويته كقائد. وبعد توقف قصير خلال عطلة عيد الفطر، أطلق حزب الله عشرات الصواريخ على إسرائيل.

وتقول أورنا ميزراحي، المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: "لا يوجد أي خيار جيد، ولكن السؤال الكبير هو: إلى أي مدى قد تعاني إسرائيل في ظل هذا الهجوم؟ أعتقد أن أغلب أعضاء الحكومة لا يريدون حقاً الدخول في حرب، ولكن من الممكن أن نصل إلى هذه النقطة".

وفي لبنان، دفعت تصريحات نصر الله الكثيرين إلى الاستعداد لحرب أوسع نطاقاً. لكن بعض الدبلوماسيين والمحللين قالوا إن تهديداته كانت محاولة لمضاهاة الخطاب المتصاعد من جانب إسرائيل.

وقال هوبرت فاوستمان، المحلل السياسي وأستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في جامعة نيقوسيا: "بالنسبة لي، أصبح هذا الآن جزءا من استراتيجية الردع".

وأضاف فاوستمان "هناك خطر كبير من أن تصعد إسرائيل المواجهة مع حزب الله وتتجه نحو حرب شاملة وكاملة، وهو ما لا أعتقد أن حزب الله يريده"، مشيرا إلى أن حزب الله يظهر ما "يمكنه أن يفعله" إذا حدث ذلك.

وأشارت حزب الله إلى أنها لا تسعى إلى صراع أوسع نطاقا، حتى مع اعتمادها بشكل مطرد على أسلحة أكثر قوة .

في حين أن إسرائيل لديها أقوى جيش في الشرق الأوسط، فإن حزب الله لديه الآلاف من المقاتلين، وكثير منهم لديهم خبرة في الحرب الأهلية السورية، وترسانة من عشرات الآلاف من الصواريخ القادرة على ضرب المدن في جميع أنحاء إسرائيل.

كما أن إسرائيل لديها أسطول كبير من الطائرات بدون طيار، ويبدو أن واحدة منها نفذت رحلة ممتدة فوق مدينة حيفا الساحلية هذا الأسبوع، مما يؤكد التهديد المحتمل للبنية التحتية الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك أنظمة الطاقة.