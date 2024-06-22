صور| قبل وصوله إلى المنازل.. إخماد حريق في مزرعة بقرية جورمشين بالوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من إخماد حريق شب في مزرعة نخيل قبل أن يصل إلى المنازل بجوار المزرعة بقرية "جورمشين".

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة يفيد بنشوب حريق في قرية تابعة لمركز باريس.

تبين نشوب حريق في مزرعة نخيل بقرية " جورمشين 7" القديمة التابعة لمركز باريس، وجرى الدفع بـ7 سيارات مياه وإطفاء لإخماده قبل وصوله للمنازل المجاورة.

وسيطرت قوات الإطفاء بعد الدفع بـ4 سيارات مياه و3 سيارات إطفاء من مركز باريس وقرية بولاق وجرى إطفاء النيران والتي أسفر عن تفحم 17 نخلة مثمرة وكمية النباتات دون خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.

حريق بمزرعة بقرية جورمشين 7 بواحة باريس في الوادي (1)

حريق بمزرعة بقرية جورمشين 7 بواحة باريس في الوادي (2)

حريق بمزرعة بقرية جورمشين 7 بواحة باريس في الوادي (3)

حريق بمزرعة بقرية جورمشين 7 بواحة باريس في الوادي (4)

حريق بمزرعة بقرية جورمشين 7 بواحة باريس في الوادي (5)

حريق بمزرعة بقرية جورمشين 7 بواحة باريس في الوادي (6)

حريق بمزرعة بقرية جورمشين 7 بواحة باريس في الوادي (7)