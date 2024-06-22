"وي" تمنح عملاءها دقائق دولية مجانية للاطمئنان على ذويهم في السعودية

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن إتاحة مكالمات مجانية لعملائها للاطمئنان والتواصل مع ذويهم في السعودية من حجاج بيت الله الحرام، وذلك تحت شعار "اطمن على أهلك وحبايبك في السعودية"، وتأتي تلك الخطوة ضمن جهود الشركة خلال موسم الحج ١٤٤٥ هـ في التيسير على عملائها للتواصل مع أهاليهم وأحبائهم من ضيوف الرحمن وحرصا من الشركة على دعم عملائها في جميع الأوقات.

وأوضحت المصرية للاتصالات "وي" أنها في إطار حرصها على مساعدة عملائها في الاطمئنان على ذويهم سيتم إتاحة 5 دقائق مكالمات مجانية يومياً لمدة ثلاثة أيام وذلك بداية من اليوم السبت ٢٢ يونيو الساعة الثانية عشرة ظهراً.