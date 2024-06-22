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السبت 22 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أبل لن تتيح ميزات الذكاء الاصطناعي لمستخدمي أوروبا لهذا السبب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أفادت تقارير جديدة عن أن شركة أبل ستعمل على تأجيل إطلاق ثلاث ميزات حديثة للذكاء الاصطناعي في أوروبا، وذلك لأن أسس وقواعد التكنولوجيا فى الاتحاد الأوروبي تتطلب منها التأكد من أن المنتجات والخدمات المنافسة يمكن أن تعمل مع أجهزتها.

وكشفت شركة أبل على جهودها فى مجال الذكاء الاصطناعي، في وقت ماضي من هذا الشهر، من خلال عدد كبير من المميزات الحديثة وتحسينات البرامج لهاتف آيفون الخاص بها والأجهزة الأخرى لزيادة المبيعات المتراجعة.

وقالت إن Apple Intelligence، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستكشاف النصوص والصور والمحتويات الأخرى عند الطلب، ستكون متاحة على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max وiPad وMac مع شريحة M1 والإصدارات الأحدث، فيما تتيح ميزة iPhone Mirroring على نظام التشغيل macOS Sequoia إمكانية عرض شاشة الهاتف والتفاعل معها على أجهزة كمبيوتر Mac.

وأوضحت الشركة إن ثلاث ميزات من Phone Mirroring، وتحسينات SharePlay Screen Sharing، وApple Intelligence ، لن يتم طرحها لمستخدمي الاتحاد الأوروبي هذا العام بسبب الشكوك التنظيمية بسبب قانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي.

وأكدت شركة أبل في رسالة بالبريد الإلكتروني: " تحديدا نحن قلقون من أن متطلبات التشغيل البيني لـ DMA قد تلزمنا على التنازل عن سلامة منتجاتنا بطرق تهدد خصوصية المستخدم وأمن البيانات"، "نحن ملتزمون بالتعاون مع المفوضية الأوروبية في محاولة لإيجاد حل يمكننا من تقديم هذه الميزات لعملائنا في الاتحاد الأوروبي دون المساس بسلامتهم".

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