الثانوية العامة 2024| تباين آراء طلاب حول امتحان اللغة العربية في بورسعيد

أدى طلاب الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة العربية في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة وأول أيام امتحانات المواد التي تضاف للمجموع، وذلك بإجمالي 5872 طالبا وطالبة موزعين على 15 لجنة أساسية.

تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة العربية في بورسعيد

وتباينت آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة العربية، حيث أشاد بعضهم بمستوى الامتحان ووصفوه بالسهل، بينما تحدث آخرون عن قصر وقت الامتحان ووجود صعوبة في بعض أسئلة النحو.

وحظر رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة دخول الهواتف المحمولة وأي أجهزة إلكترونية بصحبة الطلاب إلى مقار اللجان، في الوقت الذي كثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مازن صبري، من تواجدها بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة لتأمين العملية الامتحانية، فضلًا عن انتشار الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في كافة الأحياء بالإضافة إلى رجال المرور لتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات لضمان وصول الطلاب والطالبات بكل سهولة ويسر إلى لجان الامتحانات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.