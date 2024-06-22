ارتفاع درجات الحرارة ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية ارتفاعا في درجة الحرارة اليوم السبت 22 يونيو، والتي سجلت 31 درجة، مع توقعات بارتفاعها خلال ساعات الظهيرة، وسجلت نسبة الرطوبة اليوم 63%، وسرعة رياح 18 كم/ ساعة.

وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات على شمال البلاد وحتى الصعيد.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على هدوء حالة البحر واستقرار الأمواج، كما أن نسب الإشغال في الشواطئ متوسطة في القطاعين الشرقى والغربي ورفع الراية الخضراء، والقطاع الشرقي ما عدا شاطئ ستانلي رفع الراية الحمراء وفي القطاع الغربي والعجمي الأمواج عالية شوية ورافعين الراية الصفراء.

وحذرت السياحة والمصايف بالإسكندرية على الالتزام بالسلامة والأمان والاستماع إلى تعليمات فرق الإنقاذ.

كما أكدت على أن دفع الإكرامية ممنوعة ولو فرض عليك العامل إكرامية لا بد من التواصل معهم، عدم إلقاء أكياس الحلويات والعصاير أو أي مخلفات فى البحر أو على الرملة، عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حافظوا معانا علي الآداب العامة للطريق.

استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانا لو العامل طلب مقابل أرفض وقوله إنك عارف إنها مجانا ولو أجبرك اتصل بينا.