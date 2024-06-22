الثانوية العامة 2024| 4 حالات إغماء بين الطالبات خلال أداء امتحان اللغة العربية بالدقهلية

سجلت المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، 4 حالات إغماء بين الطالبات خلال أداء امتحان إتمام مرحلة الشهادة الثانوية في مادة اللغة العربية بعدد من اللجان بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهن إلى المستشفيات.

تسجيل 4 حالات إغماء بين الطالبات في الدقهلية:

وتعرضن الطالبات لحالات الإغماء نظرا لارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود وسائل تهوية مناسبة في ظل عدم تواجد مراوح داخل اللجان.

وأصيبت الطالبة أمنية عمرو ،18 عامًا، بلجنة مدرسة العروبة الإعدادية بنات بمدينة السنبلاوين بهبوط عام، وجرى نقلها لمستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج.

كما أصيبت الطالبة نهلة محمد ،18 عامًا، بمدرسة الإعدادية بنين بأجا بهبوط عام، وأصيبت دينا فتحي، 18 عامًا، بمدرسة الثانوية بنات ببلقاس بتشنجات عصبية، وتم نقلها لمستشفى بلقاس.

وأصيبت الطالبة منة الله السيد، 18 عامًا، بمدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات بالمنزلة بحالة إغماء، وجرى نقلها لمستشفى المنزلة، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والتوتر بين أهالي طلاب الثانوية العامة خوفا على أبنائهم من حرارة الجو.

آراء طلاب الثانوية العامة في الدقهلية بعد أداء امتحان اللغة العربية:

يذكر أن طلاب الثانوية العامة قد أدوا امتحان مادة اللغة العربية داخل 154 لجنة على مستوى محافظة الدقهلية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية نحو 56 ألفا 299 طالبا وطالبة.

وأعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بديوان عام مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي 2024 بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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