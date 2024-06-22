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السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 24 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 29000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 334  شاحنة و157 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 264 شاحنة و 153 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 26000 طن بضائع ، 70  شاحنة و 4 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LIN HAI 2 والعبارتين سينا والرياض بينما تغادر السفينة DRAGON علي متنها 24 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند و العبارة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للعبارة  الرياض (وصول وسفر).

كما شهد ميناء نويبع تداول 610 طن ، 252 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر) لثلاث  سفن وهي ايلة ، كوين نفرتيتي واور .

 كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة CORAL SIDEREA علي متنها 2000 طن مادة بروبلين قادمة من الامارات .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2765 راكب بموانيها .
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادرات حركة الوارد