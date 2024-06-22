تصدير 24 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 29000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 334 شاحنة و157 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 264 شاحنة و 153 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 26000 طن بضائع ، 70 شاحنة و 4 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LIN HAI 2 والعبارتين سينا والرياض بينما تغادر السفينة DRAGON علي متنها 24 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند و العبارة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للعبارة الرياض (وصول وسفر).

كما شهد ميناء نويبع تداول 610 طن ، 252 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر) لثلاث سفن وهي ايلة ، كوين نفرتيتي واور .

كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة CORAL SIDEREA علي متنها 2000 طن مادة بروبلين قادمة من الامارات .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2765 راكب بموانيها .

