محافظ الغربية يواصل الاجتماعات لمتابعة استعدادات الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم السبت ، اجتماعا مع رؤساء حي اول وثان ومركز ومدينة طنطا لمتابعة استعدادات المحافظة لرصف الشوارع خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ومناقشة الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء حي اول وثان ومركز ومدينة طنطا بالبدء في إجراءات إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة لمراجعتها من الإدارة الهندسية بالمحافظة تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع المقترحات المقدمة لرصف الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المزمع تنفيذها مؤكدا على ان اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينه طنطا، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، الأستاذ عبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا، المهندس اشرف هواش مدير مديرية الإسكان، المهندس حاتم الصواف مدير إدارة التخطيط والمتابعة