فصائل فلسطينية: استهدفنا بقذائف الهاون تمركزًا لجنود الاحتلال عند معبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن إعلام فلسطيني، اليوم السبت، أن فصائل فلسطينية استهدفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود الاحتلال عند معبر رفح جنوبي القطاع وحققت إصابات مباشرة.

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل مستوطن أُصيب برصاصة في أثناء تواجده داخل سيارة في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وأكد المتحدث أن شرطة الاحتلال تحقق في الحادث.

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، بمقتل ضابط وجندي، وإصابة 5 آخرين، بينهم ثلاثة جروحهم خطيرة في معارك قطاع غزة، الأمر الذي يرفع عدد قتلاه إلى 664 بين ضابط وجندي، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.