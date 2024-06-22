ضبط شخص تورط في غسل أموال من تجارة العملة الصعبة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي وغيره من النقد الأجنبى) خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكو بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.