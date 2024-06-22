محافظ الجيزة: حرصنا هذا العام على اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات لنجاح موسم الثانوية العامة

قال أحمد راشد محافظ الجيزة إننا حرصنا هذا العام على اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات الجيدة لنجاح موسم الثانوية العامة، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة امتحانات مركزية يتم التنسيق فيها بين كافة الوزارات وعلى رأسها التربية والتعليم والداخلية والمحافظات.

جاء ذلك في تصريحات للمحافظ لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم على هامش جولته التفقدية لعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الأورمان شيراتون بحي الدقي ومدرسة الشهيد احمد محمد سيد الإعدادية بنين بجوار مدرسة السعيدية بحي جنوب الجيزة، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية.

وأضاف اللواء أحمد راشد أن هناك تنسيقا كاملا بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقي أي شكاوي أو معوقات وسرعة حلها من خلال العرض على الجهات المختصة وهناك متابعة على مدار اليوم حيث نحرص جيدا على أن يأخذ كل طالب حقه بكل شفافية، مشيرا الى أن هناك ٢٦٤ر٨٧ ألف طالب وطالبة يؤدون هذا العام الامتحانات داخل ١٩٢ لجنة على مستوى المحافظة وقد حرصنا على الاعداد الجيد لتلك اللجان وتزويدها بالمراوح ومبردات المياه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بجانب الاهتمام بنظافة محيط اللجان ومنع أي مصادر للضوضاء بجوار لجان الامتحانات لتوفير كل سبل الراحة للطلاب وتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، وهناك أيضا استراحات لائقة للمراقبين ورؤساء اللجان للقيام بدورهم على أكمل وجه.