بأمر النيابة.. تفريغ هاتف سيدة ابتزها زوجها بفيديوهات جنسية لهما

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بإرسال هاتف محمول، إلى الإدارة العامة بقسم المساعدات الفنية، وذلك لمحاولة تشغيل الهاتف وتفريغ ما يحويه من رسائل أو محادثات أو مقاطع مرئية أو مسموعة تبرهن على وجود علاقة جنسية بين المتهم المدعو "محمد حسن" وآخرين.

وذلك على خلفية اتهامه زوجته المدعوة أميرة، بقيامه بتصويرها أثناء العلاقة الجنسية، وتهديدها بنشره، وقدمت هاتف محمول، وبمطالعة ما يحويه تبين وجود بعض المقاطع المرئية والمسموعة تفيد قيام المتهم بأفعال منافية للآداب العامة، وتحرض علي الفجور والشذوذ الجنسي.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.