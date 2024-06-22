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السبت 22 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مالك محل صدم طفلًا بسيارته وتسبب في وفاته بالأميرية

المتهم
المتهم
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كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية من أحد المستشفيات باستقباله (طفلا – مقيم بدائرة القسم) توفى متأثراً بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.
بالانتقال وسؤال والده (مالك محل - مقيم بذات العنوان)، قرر بأنه حال عبور نجله الطريق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.
تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مالك محل ملابس - مقيم بمحافظة القاهرة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية المساءلة القانونية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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