محافظ الشرقية يوجه بالانتهاء من رصف وتطوير شارع فاروق بالزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الجانبية المتفرعة من شارع فاروق على مساحه 8000 متر مسطح وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

اطمأن محافظ الشرقية على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والتي قاربت على الانتهاء، مشدداً على رئيس حي أول بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة وكذلك المتابعة المستمرة ليلاً ونهاراً للشركات المنفذة لانتهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري واحداث نقلة حضارية لشوارع العاصمة أمام مواطنيها وزائريها.

رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول.