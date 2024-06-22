ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بولاية "آسام" الهندية إلى 37 قتيلا

علنت السلطات الهندية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة بولاية "آسام" إلى 37 قتيلا ومفقود واحد.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن قرابة 400 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات التي تجتاح الولاية، فيما ما زالت 19 منطقة تعاني من الآثار المدمرة للفيضانات.

ويعيش 15 ألف نازح في أكثر من 100 مخيم إغاثة في أنحاء الولاية جراء الفيضانات التي دمرت منازل وطرق وجسور وبنى تحتية في مناطق مختلفة.