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السبت 22 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قصف مدفعي على حي الزيتون بغزة

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية
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استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، سقوط شهيدين بقصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، و إطلاق رشقات صاروخية من رفح الفلسطينية باتجاه منطقة صوفا

كما تم إطلاق رشقات صاروخية من رفح الفلسطينية باتجاه منطقة صوفا في غلاف غزة، ولا تقارير عن أضرار أو ضحايا، كما أن الجيش الإسرائيلي يعتزم تخفيف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك حسب ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.

كما أن إسرائيل تستعد للإعلان قريبا عن هزيمة الذراع العسكرية لحماس، بعد انتهاء معركة رفح الفلسطينية، وارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيامًا للنازحين بمنطقة المواصي، غربي مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، أمس الجمعة، إلى 25 شهيدًا و50 مصابًا.

قصف مدفعي إسرائيلي حي الزيتون غزة رفح الفلسطينية