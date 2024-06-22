قصف مدفعي على حي الزيتون بغزة

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، سقوط شهيدين بقصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، و إطلاق رشقات صاروخية من رفح الفلسطينية باتجاه منطقة صوفا

كما تم إطلاق رشقات صاروخية من رفح الفلسطينية باتجاه منطقة صوفا في غلاف غزة، ولا تقارير عن أضرار أو ضحايا، كما أن الجيش الإسرائيلي يعتزم تخفيف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك حسب ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.

كما أن إسرائيل تستعد للإعلان قريبا عن هزيمة الذراع العسكرية لحماس، بعد انتهاء معركة رفح الفلسطينية، وارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيامًا للنازحين بمنطقة المواصي، غربي مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، أمس الجمعة، إلى 25 شهيدًا و50 مصابًا.