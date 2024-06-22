30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن "محافظة القليوبية"

شهدت محافظة القليوبية نهضة ونموا بكل القطاعات على ضوء الأولويات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي مقدمتها بناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة والتنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار في محافظات الجمهورية.

ونجحت محافظة القليوبية في تنفيذ عدد كبير من المشروعات في القطاعات الخدمية المختلفة على مستوى المحافظة منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، حيث بلغت عدد المشروعات الجارية والمنتهية منذ عام 2014 على مستوى المحافظة حوالي 5549 مشروعا بتكلفة 154.6 مليار جنيه، حيث بلغت المشروعات المنتهية 4368 مشروعا بتكلفة بلغت 119.2 مليار جنيه، والجاري تنفيذها 1181 مشروعا بتكلفة 35.4 مليار جنيه، وذلك في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والإسكان والطرق والنقل ورصف الطرق المحلية وتحسين البيئة والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة و"حياة كريمة" والخطط الاستثمارية للتنمية المحلية والزراعة وغيرها من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين.

وشهدت محافظة القليوبية تنفيذ 30 مشروع محطة مياه شرب بتكلفة 1.3 مليار جنيه، كما أنه جاري الآن تنفيذ 4 محطات مياه شرب بتكلفة 639 مليون جنيه ومن أبرز المشروعات المنتهية توسعات محطة مياه طوخ بتكلفة 124 مليون جنيه ومحطة مياه كوم اشفين بتكلفة 200 مليون جنيه، كما تم توصيل خدمة الصرف الصحي لحوالي 95% من قرى المحافظة المحرومة بعد أن كانت 27% قبل عام 2014، حيث تم تنفيذ 120 مشروع صرف صحي بتكلفة 4.5 مليار جنيه، وجار تنفيذ 44 مشروع صرف صحي بتكلفة 2.8 مليار جنيه.

كما شهدت المحافظة طفرة كبيرة في منشآت ومستشفيات القطاع الصحي خلال السنوات الماضية التي شملت تطوير 5 مستشفيات هى أبو المنجا بشبرا وقها التخصصي وقليوب التخصصي والخانكة التخصصي وكفر شكر التخصصي، بالإضافة إلى 20 وحدة صحية ومركز طبي بلغت تكلفتها 467 مليون جنيه، وجار العمل في 10 مشروعات جديدة هى مستشفيات القناطر الخيرية، طوخ المركزي، الشاملة بشبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، العبور التخصصي بإجمالي تكلفة تصل إلى 2.6 مليار جنيه إلى جانب تطوير مستشفى بنها التعليمي والتأمين النموذجي ببنها والمستشفى الجامعي ببنها الجديدة بتكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة المواطنين من خلال تطوير المستشفيات وتنفيذ العديد من المبادرات والحملات الرئاسية في القطاعات الصحية المختلفة.

وفي قطاع التعليم.. شهدت المحافظة تنفيذ 325 مشروع إنشاء وتطوير عدد من المدارس بتكلفة 1.7 مليار جنيه، كما أنه جاري تنفيذ 33 مشروع إنشاء وتطوير مدارس بتكلفة 181 مليون جنيه لخدمة العملية التعليمية واستيعاب الطلاب المتقدمين في المراحل التعليمية المختلفة.

كما تشهد المحافظة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية، و148 عزبة، بإجمالي 770 مشروعًا بتكلفة بلغت 7 مليارات جنيه.

وشهدت المحافظة كذلك افتتاح المنطقة الاستثمارية ببنها على مساحة إجمالية 46 فدانا بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتوفير فرص العمل، كما يجرى العمل حاليا على إعداد مخطط متكامل لتطوير 5 مناطق صناعية واقعة في نطاق محافظة القليوبية لرفع كفاءتها الإنتاجية وإمدادها بالبنية التحتية المتكاملة وإجراء توسعات بها.

كما شهدت محافظة القليوبية طفرة كبيرة في تنفيذ عدد من الطرق والكباري على كافة المستويات بهدف خدمة حركة النقل والبضائع، بالإضافة إلى تسهيل حركة السير ونقل المواطنين والقادمين من محافظات الدلتا إلى القاهرة الكبرى منها محور (شبرا - بنها الحر)، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها ضمن الشبكة القومية للطرق بمحافظة القليوبية وتم انشاؤه بتكلفة 3.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى الطريق الإقليمي وتوسعة الطريق الدائري وأيضا مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي يربط بين محافظتي القليوبية والدقهلية بطول 73 كم، وذلك بتكلفة 4.3 مليار جنيه.

وأكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة بمعدلات سريعة طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة ووفقا للجدول الزمني المحدد.

وأشار الهجان إلى استمرار المتابعة الميدانية أيضا لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمدينة شبين القناطر على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، مؤكدًا على تكثيف الجهود المبذولة والتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء من تسليم المشروعات لاسيما مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة والغاز والمجمعات الخدمية، للبدء في تشغيلها، من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل قرى شبين القناطر.

