احترس من الإجهاد الحراري.. ضربة الشمس قد تؤدي للوفاة

فى فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة يتعرض بعض الأشخاص لمخاطر الإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري، حيث تعد هذه الأعراض من أخطر المشاكل الصحية المرتبطة بالحرارة، ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم التعامل معها بالإسعاف الفوري والذهاب للمستشفى.

أوضح الدكتور محمد علي عز العرب، أستاذ أمراض الباطنة العامة والجهاز الهضمى والكبد، أن ضربة الشمس حالة طبية طارئة وتحدث عندما يصبح الجسم غير قادر على تنظيم حرارته، ما يؤدي لارتفاع سريع فى درجة حرارة الجسم، وتعتبر ضربة الشمس خطيرة لأنها يمكن أن تؤدي إلى تلف الأعضاء الحيوية.

أعراض ضربة الشمس تشمل:

ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم "قد تصل إلى 40 درجة مئوية أو أكثر".

عدم التعرق، ما يشير إلى أن الجسم لم يتمكن من تبريد نفسه.

جلد جاف وحار.

نبض سريع وقوي.

صداع حاد.

دوار وارتباك.

غثيان وقيء.

فقدان الوعي.

أما عن الإجهاد الحرارى عبارة عن أعراض أقل خطورة من ضربة الشمس، ولكنه يمكن أن يتطور إلى ضربة شمس إذا لم يتم معالجته بسرعة، ويحدث الإجهاد الحراري نتيجة فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الزائد.

أعراض الإجهاد الحراري تشمل:

تعرق غزير.

شحوب وبرودة الجلد.

نبض سريع وضعيف.

شعور بالتعب والضعف.

دوار.

صداع.

غثيان.

تشنجات عضلية.

ضربة الشمس والإجهاد الحراري

وأوضح الدكتور عز العرب أن ضربة الشمس والإجهاد الحراري تحدثان نتيجة تعرض الجسم لفترات طويلة للحرارة الشديدة، ما يؤدي إلى فقدان السوائل والأملاح، هذا النقص يسبب هبوط ضغط الدم، مما يخفض تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية بالجسم مثل الدماغ والقلب والكلى.

عندما يفقد الجسم الكثير من السوائل، يؤدي ذلك إلى انخفاض حجم الدم، مما يجعل القلب يضخ الدم بصعوبة، هذا الانخفاض في تدفق الدم يمكن أن يؤدي إلى:

نقص الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية

تضرر الأنسجة والأعضاء

فشل وظائف الأعضاء

أسباب الوفاة

إذا لم يتم التعامل مع ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري بسرعة، يمكن أن تتطور الحالة إلى صدمة حرارية وفشل في الأعضاء، هذا الضرر يتطور الي الأعضاء الحيوية، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

الإسعافات الأولية والعلاج فى حال تعرض الشخص لضربة شمس وفقا لموقع هيلث لاين :



يجب علي الفور نقل المصاب إلى مكان بارد

كما يمكن استخدام الماء البارد أو الكمادات الباردة لتبريد الجسم.

تناول السوائل: يجب تقديم الماء والسوائل المحتوية على الأملاح، مثل مشروبات الرياضة، لتعويض فقد السوائل والأملاح.

طلب المساعدة الطبية: في حالات ضربة الشمس، يجب الاتصال بالطوارئ فورًا، حيث قد يحتاج المصاب إلى علاج طبي متخصص.