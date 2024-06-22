استمرار حبس المتهمين بقتل طالب وإلقاء جثته بطريق البدرشين

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 3 متهمين بقتل طالب، وإلقاء جثته بنزلة الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة البدرشين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت بعرض جثمان المجني عليه على الطب الشرعي، لتشريحها وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية وبالكشف الظاهري للجثمان، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة وتوقيت حدوثها.

بداية الواقعة بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، من خفير بمنطقة الدائري الأوسطي دائرة القسم، مفاده العثور على جثة ملفوفة داخل سجادة.

بالانتقال والفحص عثر على جثة شاب عشريني، ولم يعثر بحوزته على أي مستندات تدل على هويته.

بعمل التحريات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه يدعى "أحمد محمد"، 22 سنة، طالب ومقيم بمدينة حلوان.

بتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص من بينهم المتهم الرئيسي ويدعي "عبد الرحمن العدوي"، مقيم بمدينة 15 مايو.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين.