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السبت 22 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضربوه بطوبة.. تجديد حبس 5 متهمين بقتل سائق في حلوان

المجني عليه
المجني عليه
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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 5 متهمين بقتل سائق خلال مشاجرة بمدينة حلوان، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وشهدت منطقة العزبة القبلية بمدينة حلوان، جريمة بشعة، بعدما تعرض سائق للقتل خلال مشاجرة مع نسايب شقيقه، ليضربه أحد الأشخاص بحجر فوق رأسه ويتوفي متأثرا بإصابته.
 ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفاده نشوب مشاجرة ومقتل شخص.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل سائق يدعي أشرف عبود، علي يد اخرين خلال مشاجرة مع شقيق المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث حلوان، من القبض علي 5 أشخاص طرفي المشاجرة.
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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