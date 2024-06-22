ارتفاع الرطوبة لـ 80% .. الأرصاد تحذر من منخفض الهند الموسمي

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الخميس الماضي بدأ فصل الصيف فلكيًا وسيستمر لمدة 3 أشهر، وأن من أبرز التغيرات في فصل الصيف هو امتداد منخفض الهند الموسمي، ويكون هذا المنخفض مصحوب بكتل هوائية شديدة الحرارة تتسبب في زيادة نسب الرطوبة خلال الأسبوع الحالي.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية"dmc"، أنه على مدار الأسبوع الجاري هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة بمعدل درجتين و3 درجات، وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام، محذرة من ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، لتصل إلى 80% على القاهرة الكبرى و90% على الأماكن السياحية المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى تصل لـ40 درجة مئوية مع منتصف الجاري، مشددة على أنه الطقس شديد الحرارة ورطب فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والأماكن الساحلية هي الأعلى في نسب الرطوبة ولكنه الأقل في درجات الحرارة، ومحافظات الجنوب ستكون درجة الحرارة العظمى في فترة النهار 45 درجة مئوية وهي الأقل في نسب الرطوبة.

وأشارت إلى فترات الليل تكون الأجواء مائلة للحرارة، محذرة من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال فترة الظهيرة والمهم شرب قدر كبير من المياه والمرطبات والتواجد في أماكن جيدة التهوية.0