هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعتزم تخفيف العمليات العسكرية في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم تخفيف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك بحسب ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.

وأوضحت هيئة البث أن إسرائيل تستعد للإعلان قريبا عن هزيمة الذراع العسكرية لحماس، بعد انتهاء معركة رفح الفلسطينية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 260 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مستخدمًا كافة أساليب القتل والتّدمير والتهجير ومرتكبًا أبشع المجازر والفظائع، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وصولًا إلى تدمير المستشفيات وحرقها وتدميرها، وارتكاب جرائم مروعة بحق الطواقم الطبية والمرضى والنّازحين.