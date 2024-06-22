ads
السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعتزم تخفيف العمليات العسكرية في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم تخفيف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك بحسب ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.

وأوضحت هيئة البث أن إسرائيل تستعد للإعلان قريبا عن هزيمة الذراع العسكرية لحماس، بعد انتهاء معركة رفح الفلسطينية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 260 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مستخدمًا كافة أساليب القتل والتّدمير والتهجير ومرتكبًا أبشع المجازر والفظائع، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وصولًا إلى تدمير المستشفيات وحرقها وتدميرها، وارتكاب جرائم مروعة بحق الطواقم الطبية والمرضى والنّازحين.

 

الجيش الإسرائيلي تخفيف العمليات العسكرية قطاع غزة هيئة البث الإسرائيلية