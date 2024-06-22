ads
السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 10 محاضر لمخالفات المخابز بدسوق

مخابز كفرالشيخ
مخابز كفرالشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى.

أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر مخالفات تموينية متنوعة، تضمنت «7 محاضر نقص وزن، ومحضرين إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم نظافة»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

IMG-20240622-WA0019
IMG-20240622-WA0019
IMG-20240622-WA0011
IMG-20240622-WA0011
IMG-20240622-WA0024
IMG-20240622-WA0024
IMG-20240622-WA0013
IMG-20240622-WA0013
IMG-20240622-WA0023
IMG-20240622-WA0023
حملات تموينية بكفر الشيخ تحرير محاضر تموينية بكفر الشيخ مديرية تموين كفرالشيخ الأسواق والمحال التجارية محافظ كفرالشيخ