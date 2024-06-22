محافظ الشرقية يتفقد أعمال الإحلال والتغطية بمصرف بلبيس

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم شوارع بلبيس لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال الإحلال والتجديد والتغطية الجارية بمصرف بلبيس العمومي بطول 125 متر طولي وبتكلفة 100 مليون جنيه والمقامة تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، والتي تأتي تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

اطمأن المحافظ على حجم الأعمال بالمشروع وتمت الإشارة إلى أنه تم نقل جميع المرافق من كهرباء ومياه وخط طرد وكابلات تراسل دولي بالتنسيق بين رئاسة المركز والجهات المعنية وذلك لتهيئة الأجواء أمام الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد ، كما تم الانتهاء من إقامة الخوازيق الساندة وجار الانتهاء من إقامة الخوازيق العاملة الأساسية وسط المجرى المائى.

قرر محافظ الشرقية عقد اجتماع غداً بمكتبه بالديوان العام بحضور ممثل جهة الولاية ( الري ) والشركة المنفذة للوقوف على مدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد بعد أن تم إزالة كافة العقبات أمام تنفيذ الأعمال.

كما شدد المحافظ على الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بالمتابعة المستمرة للشركة المنفذة وتسريع وتيره العمل مع الالتزام وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية المحددة وذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة ولخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة بلبيس تفقد موقف ميت جابر لمتابعة سير انتظام حركة السيارات بالموقف وتوفير سبل الراحة للمسافرين والسائقين وكذلك تفقد اعمال التجميل الجارية بميدان المحطة والتي تشمل إقامة حديقة ومسطحات خضراء لتمثل متنفساً لأبناء المدينة ومتنزها لقضاء أوقات فراغهم.

كما حرص المحافظ على تفقد الحالة العامة لطريق بلبيس الزقازيق واصدر تعليماته لرئيس المركز بالتنسيق مع مدير إدارة المرور بغلق الفتحات غير الشرعية والعشوائية والتي تسمح للسيارات بالمرور والسير عكس الاتجاه تجنبا لوقوع حوادث وتعطيل حركة الطريق وحفاظا على أرواح المواطنين.

كما أصدر المحافظ تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة بالطرق الرئيسية واضفاء لمسه جمالية وحضارية على مداخل ومخارج المدن وكذلك التنبيه على أصحاب الأراضي الفضاء بتسويرها والحفاظ عليها حتى لا تتحول لمقالب عشوائية تضر البيئة وصحة المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين.