الثانوية العامة 2024.. محافظ مطروح يتفقد لجان الامتحانات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024 في أول أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع، والتي بدأت بمادة اللغة العربية.

حيث فتحت اللجان لاستقبال الطلاب في ميعادها المحدد مع اتخاذ كافة الإجراءات التى وضعتها وزارة التربية والتعليم، والتنبيه على الطلاب بالضوابط التى أقرتها الوزارة قبل دخول لجان الامتحان، كما تم الاطمئنان بشأن التأمين الشرطى والطبى والإداري والخدمي والاحتياجات والتجهيزات اللازمة بكل لجنة والتنسيق التام بين كافة الجهات لضمان خروج الامتحانات بالمحافظة بالشكل اللائق.



وأعرب محافظ مطروح عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.

2251 طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى مطروح

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاتة، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2023 /2024 يبلغ 2251 طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى المحافظة.

كانت امتحانات الثانوية العامة 2024، قد انطلقت الإثنين 10 يونيو الجاري، وأدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في اليوم الأول للامتحانات في مادة التربية الدينية ضمن امتحان المواد غير المضافة للمجموع، بنظام الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة، كما أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية، أيضا بنظام أسئلة اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة، فيما أدى طلاب الثانوية العامة 2024، الامتحان في اليوم الثاني في مادة الاقتصاد (فترة أولى) ضمن امتحان المواد غير المضافة للمجموع بنظام الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة، كما يمتحن الطلاب أيضا في مادة الإحصاء بنظام أسئلة اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 17 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة.

وبدأ الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024، في المواد الأساسية المضافة للمجموع اليوم السبت 22 يونيو الجاري، وحتى السبت 20 يوليو المقبل، حيث يؤدى الطلاب اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو الاحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2024 هذا العام: 745 ألفا و86 طالبًا وطالبة

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية 4 لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 1981 لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 7 لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 84 مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية 81 طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية 38طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان 255طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان 3306 طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان 1646 طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ 434 ألف و574 طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) 102 ألف و872 طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبي) عددهم 207 ألف و685 طالبا وطالبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح لطلاب الثانوية العامة 2024، بدخول اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، لإجراء عملية التفتيش، ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحان الثانوية العامة 2024، كافة الإجراءات الخاصة برصد صفحات وجروبات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحوها، مشددا على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب لهذه الأجهزة داخل اللجان.

وأكد الدكتور رضا حجازي أنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

الثانوية العامة 2024.. محافظ مطروح يتفقد لجان الامتحانات

IMG-20240622-WA0001

IMG-20240622-WA0002

IMG-20240622-WA0004

IMG-20240622-WA0003

IMG-20240622-WA0006

IMG-20240622-WA0005

IMG-20240622-WA0008

IMG-20240622-WA0007

IMG-20240622-WA0010