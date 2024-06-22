تحرير 34 مخالفة تموينية للمخابز البلدية بالمنيا

حررت إدارة تموين مركز ديرمواس بالمنيا، اليوم السبت، 34 محضرا تموينيا للمخابز البلدية المخالفة في حملة تموينية موسعة اليوم السبت.

حيث قام الدكتور أبو الدهب عبد العظيم مدير إدارة تموين ديرمواس بالتنسيق مع الدكتور رجب قاياتي رئيس المدينة بحملة تموينية للمرور على المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بمدينة ديرمواس.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 20 مخالفة تموينية تنوعت ما بين إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات ونقص وزن وعدم نظافة الأدوات وبون صرف وعدم إعلان.

وفي سياق متصل قام محمد عبد الحميد رئيس قرية بني حرام بالتنسيق مع مكتب تموين بني حرام بالمرور على المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بنطاق قرية بني حرام.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 14 مخالفة تموينية تنوعت ما بين عدم إعلان أسعار وإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة الأدوات وميزان وعدم إعلان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لكافة الأجهزة الرقابية بمتابعة عمليات صرف الخبز ميدانيًا وحل أى مشاكل قد تواجه المواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية على المخابز لمتابعة سير العمل وضمان جودة الإنتاج، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.

والتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية، فضلاً عن تذليل أى معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين و متابعة جودة الإنتاج ووزن الرغيف، والتأكد من نظافة المعدات والمستلزمات المستخدمة.

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