الثانوية العامة 2024| محافظ كفر الشيخ يطمئن على سير العمل داخل اللجان

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، لجان «الثانوية العامة» للإطمئنان على سير الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، حيث يؤدون طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية، اليوم السبت، فضلًا عن متابعة مستوى النظافة والإشغالات والمرافق والخدمات، وحركة المرور بالشوارع ومحيط لجان الثانوية العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، علي متابعة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتًا أن الدولة توفر كافة الإمكانيات لإتمام الامتحانات، مع مراعاة ظروف الطلاب ذوى الهمم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى محاولات للغش، لضمان مجهودات الطلاب المتفوقين، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع طلاب الثانوية العامة والأزهرية فى جميع أنحاء مصر.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تجهيز 76 لجنة رئيسية لـ 25 ألف و275 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة، بأفضل الوسائل والإمكانيات، لضمان سير الامتحانات فى أجواء هادئة، بالإضافة إلى توفير الإستراحات المعدة لإستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين.

وجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات التعقيم قبل بدء وعقب الإنتهاء من الامتحانات، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، لافتًا إلى التجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية، وطفايات الحريق بكل لجنة ومراجعتها.

محافظ كفر الشيخ يكلف بالتنسيق مع الجهات المختصة لتأمين لجان الثانوية العامة

كلف محافظ كفرالشيخ، بإستمرار التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة ومنها «مديرية الأمن - الإدارة العامة للمرور - مديرية الشئون الصحية - ومرفق الإسعاف»، لتأمين لجان الامتحانات، وتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، وتوفير سيارات الإسعاف، والأطقم الطبية باللجان، وذلك للتعامل مع أى طوارئ طوال فترة الامتحانات، وأيضًا المتابعة المستمرة من منظومة الكاميرات الذكية الموجودة بمديرية الأمن والإدارة العامة لمرور كفرالشيخ.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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