تعليمات لطلاب الثانوية العامة من خبير تربوي: "الغش ممنوع والتصحيح إلكتروني"

توجه الدكتور حسن شحاته، الخبير التربوي، بالعديد من النصائح لطلاب الثانوية العامة للاستعداد لأداء الامتحانات، قائلاً: «عدد الأسئلة 55 سؤال في امتحان مادة اللغة العربية اليوم منها 51 سؤال اختيار متعدد، بالإضافة إلى 4 أسئلة مقالية، وإجمالي الدرجات النهائية 80 درجة، ومدة الامتحان 3 ساعات من التاسعة صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً».

وتابع «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «على الطلاب كتابة رقم ورقة الأسئلة على نموذج الإجابة أو الـ«بابل شيت» سواء «أ» أو «ب» أو «ج»، ويتم مراجعتها من فريق المراقبين للامتحانات».

وأوضح أنَّ الأسئلة تأتي متدرجة في الصعوبة ما يسترعي الانتباه لتوزيع الوقت على إجابات وحل الأسئلة من الطالب، فيبدأ بحل الأسئلة السهلة ثمَّ الأكثر صعوبة والتي لا تشكل سوى 30% من أسئلة الامتحان بواقع 16 سؤالا للطالب المتميز.

وأكد أنَّ جميع أسئلة الامتحان، بما فيها الأسئلة المركبة، تأتي من داخل الكتاب المدرسي، ووزير التعليم يتابع بدقة من خلال غرفة عمليات تم تشكيلها من 10 أساتذة بالوزارة لمتابعة كل امتحان بكل محافظة على حدى، والتصحيح يتم بشكل إلكتروني.

وأشار إلى أنه يتولى تصحيح الأسئلة المقالية اثنين من الأساتذة ويمكن الاستعانة بثالث للحفاظ على درجة عالية من الدقة والموضوعية، فيما ستبدأ اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة علمها غداً باللجان الفرعية بالمحافظات، ويجب التنويه للطلاب أنَّ الغش ممنوع وهناك تفتيش صارم.