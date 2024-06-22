الثانوية العامة 2024.. أولياء أمور طلاب بني سويف ينتظرون أولادهم خارج أسوار اللجان

أولياء أمور طلاب الشهادة الثانوية العامة ببني سويف، ينتظرون أولادهم خارج أسوار اللجان بالمحافظة، في ظل ظروف الجو الحار، منتظرين خروج أولادهم من اللجان للاطمئنان عليهم.

امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي ببني سويف، منذ قليل، داخل اللجان على مستوى المحافظة.

حيث توافد طلاب الشهادة الثانوية العامة ببني سويف، صباح اليوم، على اللجان وسط تشديدات أمنية وحراسات مشددة أمام اللجان، وتفتيشات بالعصا الإلكترونية داخل اللجان .

حيث أدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام ببني سويف، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية، في مادة اللغة العربية ، داخل 45 لجنة تضم 19166 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة بواقع : 12 ألفا و716 طالباً وطالبة "علمي علوم"،و2059 طالباً وطالبة" علمي رياضة"، و4391 طالباً وطالبة بالُشعبة الأدبية .

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024



المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.