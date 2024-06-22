4 مشروبات صحية تساعدك على هضم الأكلات الدسمة

في أيام العيد هناك عادات وطقوس للمصريين في تناول الأطعمة الدسمة يمكن أن يترك لدينا إحساس بالشبع والرضا لكن ممكن أن يؤدي بعدم الراحة بعد العيد، نظرا لأن الدهون المشبعة أو المتحولة الموجودة فيه تعمل على زيادة مستوى الكوليسترول الضار في الجسم بالإضافة إلى زيادة الوزن، وفي هذا التقرير نبرز أهم خمس مشروبات صحية يمكنها تخفيف ألم البطن والغثيان واستعادة التوازن بعد تناول وجبة دسمة حتى بعد العيد، وفقا لموقع "timesofindia".

الماء الساخن

تناول الماء الساخن هو علاج بسيط وفعال بعد تناول الكثير من الوجبات الدسمة ، فهو يساعد على الهضم عن طريق تعزيز تفتت الدهون مما يساعد الجسم على معالجة الوجبة الثقيلة بشكل أكثر كفاءة، كما يعمل دفء الماء الساخن على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي مما يخفف من أي غازات أو انتفاخ نتيجة تناول الأطعمة الدهنية، بالإضافة إلى ذلك ينشط الماء الساخن الدورة الدموية في التخلص من السموم.

مشروبات للتخلص من السموم

مشروبات مكوناتها غنية بالعناصر الغذائية مثل الخضراوات والأعشاب، ومشروبات التخلص من السموم والشرب أيضا تدعم عملية إزالة السموم الطبيعية في الجسم، كما تساعد هذه المشروبات على الهضم وتخفف الانتفاخ وتوفر الفيتامينات الأساسية وتعزز الشعور بالحيوية ، يمكن أن يكون مزج مشروبات التخلص من السموم أو الحساء في روتين وجباتك بعد تناول الأطعمة الدهنية طريقة لذيذة وصحية لإعادة ضبط نظامك.

- ماء الشمر أو الشاي

يعد ماء الشمر من المشروبات الزيتية، يساعد ماء الشمر المتميز بخصائصه الهضمية على تخفيف الانتفاخ والانزعاج. يساعد شرب هذا المنقوع العطري في عملية الهضم مما يعد علاج مهدئ لثقل الوجبات الزيتية، ويمكنك غلي بعض بذور الشمر أو الشمر الطازج في الماء وشربه.

شرب اليانسون والنعناع يعزز عملية الهضم ويهدئ المعدة من الألم والمغص والغثيان

- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على الكاتيكين، ومضادات الأكسدة القوية التي تساعد في عملية الهضم وتخفيف تأثير الوجبات الدهنية على الجهاز الهضمي، فهو يحفز إنتاج الإنزيمات الهاضمة مما يعزز من تكسير الدهون وتخفيف الانزعاج، يوفر محتوى الكافيين المعتدل دفعة خفيفة من الطاقة دون التأثيرات العصبية، بالإضافة إلى ذلك تساهم مادة البوليفينول المتاحة في الشاي الأخضر في تحسين الصحة العامة، وتعطي خصائص مضادة للالتهابات، إن شرب الشاي الأخضر بعد تناول الدهون والزيوت لا يدعم عملية الهضم فحسب بل يضيف راحة منعشة إلى روتينك اليومي مما يساعد في الصحة بعد الوجبة.