الثانوية العامة 2024.. وكيل تعليم الدقهلية يتابع سير الامتحانات من غرفة العمليات

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدارس المحافظة وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحظة بلحظة بحضور أعضاء الغرفه بتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة متابعة اللجان الإمتحانية.

ويؤدي اليوم السبت، نحو 56 الفا و298 طالبا وطالبة بمرحلة الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، امتحان مادة اللغة العربية داخل 154 لجنة على مستوى المحافظة الدقهلية لمدة ثلاث ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا .

فيما اطمأنّ وكيل الوزارة منذ الصباح الباكر على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية ، وسط إجراءات أمنية وحتى دخول اللجان، و وأطمأن على إنتظام الطلاب داخل اللجان الإمتحانية نهاية اليوم،

وشدد شعبان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر وأكد على عدم دخول الطلاب إلى اللجان بالهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية وشدد على استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، دون التأثير على انضباط أعمال الامتحانات.

ويوجه شعبان رسالته لأولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان الامتحانية وتوفير الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.