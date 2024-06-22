السجن 10 سنوات لمتهمين بسرقة مالك محل ذهب في الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 8 متهمين، في القضية رقم 14759 لسنة 2023 جنايات مركز الجيزة، بالسجن 10 سنوات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لسرقة مالك محل ذهب في منطقة الجيزة، عن طريق انتحال صفة ضباط شرطة.



صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد الزارع، وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزي.



جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين هم «م. ع» 52 سنة، صاحب سوبر ماركت، «م. ال.» 42 سنة، طباخة، «ع. ر» 27 سنة، سائق، «ف. ر» 27 سنة سائق، «و. م.» 29 سنة، سائق، «ع. ش.» 27 سنة، بائع، «أ. م.» 32 سنة، «ع. ع» 41 سنة، سرقوا المبلغ المالى المملوك للمجنى عليه «م. م.» مالك محل ذهب، كرهًا عنه، عن طريق استدراجه إلى مقصدهم، وما إن ظفروا به حتى أشهر المتهم الثالث سلاحًا ناريًا في وجه فألقوا الرعب في نفسه وتمكنوا من شل إرادته وسرقته، كما أحرز المتهم الثالث سلاحًا ناريًا، وانتحل المتهمون من الثالث حتى الثامن صفة أفراد شرطة.



وجاء في اقوال المجنى عليه، أن المتهمين استدراجوه انواع بإيهامه بقدرتهم على استبدال العملات المحلية إلى عملة أجنبية، وما أن وصل إلى قبلتهم حتى قام المتهمون بسرقته كرهًا عنه، بأن ظهروا بمظهر أفراد شرطة، وأشهروا سلاحًا ناريًا في وجهه، وألقوا الرعب في نفسه وتمكنوا من الاستيلاء على أمواله وفروا هاربين.

ووجهت لهم النيابة تهم، النصب والسرقة بالإكراه ، وانتحال صفة رجال شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وقررت إحالتهم الي محكمة الجنايات.