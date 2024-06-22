تروي عطشها.. كولدير مياه ينهي حياة طفلة في الفيوم

لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء شربه الماء من مبرد مياه كولدير، بقرية الروضة بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغ يفيد باستقبال مستشفى طامية المركزي، طفله جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم لمحل الواقعة، وتبين مصرع طفله تدعي جنه.ع .ا، 11 عاما، ومقيمه بقرية الروضة بدائرة مركز طامية، حيث صعقها التيار الكهربائي أثناء قيامها بالشرب من مبرد مياه الشرب كولدير بالطريق العام محل البلاغ؛ مما نتج عن وفاتها، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن، بأن سبب الوفاة صدمة عصبية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري على المتوفاة واستدعاء شهود عيان الواقعة، وسؤال ذويها وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ، والتأكد من عدم وجود أية شبهة جنائية، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثة إلى أسرته.