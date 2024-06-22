انتشال جثة غريق من الرياح البحيري بمنشأة القناطر

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة عامل عثر عليها طافية بمياه الرياح البحيري بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص طافية بمياه الرياح البحيري بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري جري انتشال الجثة وتبين أنها لعامل متوفي نتيجة الغرق لعدم اجادته السباحة جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.