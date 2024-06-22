نقيب الممثلين: فنانون فلسطينيون يشاركون قريبا في أعمال مصرية

قال الدكتور أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، إن قرارات النقابة التمثيلية ثابتة وغير قابلة للنقاش فيما يتعلق برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي ممنوع على أي عضو نقابي التعامل أو الاشتراك في عمل فني يمس القضية الفلسطينية.

وأكد الدكتور أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن النقابة تتعامل بشكل حازم مع أي فنان في الداخل أو الخارج يمس هذه الثوابت المتعلقة بالتطبيع مع الجانب الصهيوني، بينما الفنانون الذين يوجدون في الخارج وغير نقابيين لا نستطيع السيطرة عليهم، ويمكن أن نطلق عليهم لقب "مصريين على الورق فقط".

وأضاف في حديثه، أن النقابة متضامنة بصورة كبيرة مع الشعب الفلسطيني منذ بداية هذه الأزمة الشديدة، قائلًا: "نتحرك سريعًا بكل الأدوات للتعبير عن مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني الباسل الذي يدافع بكل شرعية عن حقوقه".

وتابع: "نرحب باستضافة ممثلين فلسطينيين في أعمال مصرية، ويمكن التأكد على أن مصر وفلسطين تربطهما علاقات تاريخية موصولة، و فنانون فلسطينيون يشاركون قريباً في أعمال مصرية".