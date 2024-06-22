محمد إمام: "أنا مستغرب.. أستاذ طارق الشناوى بيشكر فيا"

وجه الفنان محمد إمام رسالة إلى الناقد الفنى طارق الشناوى، بعد أن أشاد بخطواته الفنية الأخيرة.

ونشر الفنان محمد إمام على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تصريحات الناقد طارق الشناوى والتى جاءت "محمد إمام يتقدم بخطوات واثقة، بملامح خاصة فى التعبير، وما تراه على الشاشة من عادل إمام يدخل فى إطار الجينات الوراثية، ولكننا هذه المرة نرى فقط النجم محمد إمام يصنع لنفسه طريق خاص".

وعلق الفنان محمد إمام على رسالة الناقد طارق الشناوى "انا مستغرب الشكر اللي بيشكره فيا الاستاذ طارق بقاله فتره .. ده كان مش راحمني من ساعة ما بدأت، على العموم كلامك اسعدني جداً و بقيت بحب رأيك مش عارف ليه".

يشارك الفنان محمد إمام فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "اللعب مع العيال"، ويحتل المركز الثاني فى ترتيب الإيرادات بعد فيلم "ولاد رزق ٣".

تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" حول مدرس يتم نقله إلى منطقة نائية فى الصحراء، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى تشويقى.

الفيلم بطولة محمد إمام، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد، تأليف وإخراج شريف عرفة.

شارك الفنان محمد إمام فى الموسم السينمائى بفيلم "أبو نسب"، والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت طرحة بدور العرض السينمائى بمصر والعالم العربي.