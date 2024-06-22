«العدل» يطالب بتحقيق عاجل في أزمة الحجاج ومحاكمة المتورطين

طالب حزب العدل، بضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف فيما تعرض له الحجاج المصريون من أزمات في موسم الحج هذا العام، ما تسبب في وفاة المئات منهم.

وأشار الحزب إلى وجوب محاكمة كافة المتورطين في التسبب في وفاة مئات المصريين وتعريض حياة الآلاف الآخرين للخطر، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بشفافية.

وطالب الحزب بإعلان أسماء شركات السياحة المتورطة في تلك الجريمة، وأصحابها، للرأي العام، من أجل تحذير المصريين من عدم التعامل معها مستقبلا، وسحب تراخيص مزاولة النشاط، مضيفا: "ليس بعد حياة المصريين من جريمة حتى يتم سحب التراخيص من تلك الشركات".

وشدد على ضرورة قيام أجهزة الدولة المعنية، بسرعة التعاطي مع هذا الأمر الذي أفضى إلى وفاة مئات المصريين، وأساء لسمعة مصر دوليا، حتى وصل الأمر إلى وقف المملكة العربية السعودية مؤقتا تأشيرات العمرة إلكترونيا للمصريين.