العربى الناصرى: 30 يونيو ثورة تصدت لإرهاب الإخوان وأنقدت مصر من الحرب الأهلية

هنأ الحزب العربى الناصرى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع مؤسسات الدولة والشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو التي اسقطت حكم جماعة الإخوان الإرهابية عام 2013.

وقال الحزب إن ثورة 30 يونيو انقذت الدولة المصرية من الإرهاب وتصدت له بكل قوة، كما أنها أنقذت مصر من الحرب الأهلية التي كانت من الممكن أن تحرق الأخضر واليابس في مصر، مشيرا إلي أن ثورة 30 يونيو ثورة شعب حماها الجيش المصري الذي ينحاز دائما لإرادة الشعب المصرى.

وأشار إلى أن صعود جماعة الإخوان الإرهابية للحكم كان بمثابة مصيبة كادت أن تؤدي إلي كوارث وأخونة الدولة، موضحا أن ثورة 30 يونيو صححت المسار ونقلت الدولة المصرية من الإرهاب إلي التنمية ، كما أن ثورة 30 يونيو ساهمت في أن تستعيد مصر دورها الإقليمي والدولي بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يكافح ويسعي إلي تحقيق شعارات الثورة المصرية من العدالة والكرامة الإنسانية والحياة الكريمة لكل المصريين.

وأكد أن الشعب المصرى لن ينسى الجرائم التي ارتكبت من جماعة الإخوان، سواء من أخونة الدولة المصرية ومؤسساتها، فضلا عن محاصرة القضاء وإصدار الإعلان الدستوري الذي منح وقتها الرئيس الإخواني فيه صلاحيات هائلة وحصن قراراته من الطعن ومكن لنفسه التدخل في شئون القضاء بالمخالفة للقانون، بجانب ذلك كوارث أخري علجت من تكاتف الشعب المصرى ليثور ضد الجماعة الإرهابية ويسقط حكم المرشد.