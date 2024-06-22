روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح السرطان بحلول منتصف العام المقبل

قال مدير مركز أبحاث (جاماليا) لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي ألكسندر جينتسبيرج، إنه من المقرر بدء الدراسات السريرية للقاح السرطان بحلول منتصف عام 2025.

وأوضح مدير مركز أبحاث (جاماليا) - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم /السبت/ - أنه "يجري الآن اختبار اللقاح في الدراسات ما قبل السريرية على الفئران، ويتم تطوير هذه التقنية ليس فقط لإطالة عمر الحيوانات المصابة بالورم الميلانيني بمقدار مرتين أو ثلاث مرات، بل لابتكار مثل هذه الأدوية التي تسمح بتدمير مضمون للورم والنقائل على حد سواء".

وأضاف أنه "إذا أمكن تطوير هذه التقنية، فإن اللقاح سيساعد المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة وسرطان البنكرياس وأنواع معينة من سرطان الكلى والأورام الميلانينية"،موضحا أنه "في هذه الأمراض، تظهر النقائل في مراحل مبكرة، لذلك سيكون هذا اللقاح مناسبًا جدًا لهؤلاء المرضى".

