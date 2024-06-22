كوبا تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت كُوبا مشاركتها في دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية الكوبية - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /السبت/ - إن "كوبا قررت المشاركة بصفة دولة ثالثة في شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل"، لافتة إلى أنه "يمكن لدولة ثالثة، ليست طرفا في النزاع، أن تقدم حججها القانونية لدعم تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية".

وأضافت أن "مشاركة كوبا في شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تأتي توافقا مع التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتسهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حد للإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".

