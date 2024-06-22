الجيش الإسرائيلي: ننفذ عمليات في مدينة قلقيلية في الضفة بعد مقتل إسرائيلي بهجوم

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواتهم تنشط حاليا في منطقة قلقيلية بعد مقتل إسرائيلي.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان بمقتل إسرائيلي أصيب بالرصاص في قلقيلية، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

حيث قتل مستوطن صباح اليوم ، عقب استهدافه بإطلاق نار وسط مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

حيث أطلق مجهولون النار على مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، وأصابوا إسرائيليا بجروح خطيرة بعد أن دخل بلدة صوفين شرق قلقيلية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ودفعت بتعزيزات عسكرية عقب الحادث.

وكان عدد من الشبان الفلسطينيين قد أضرموا النيران في هذه المركبة قبل وصول قوات الاحتلال إلى المكان.