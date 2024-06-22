الثانوية العامة 2024| إصابة طالب بارتفاع ضغط الدم ونقله للمستشفي بالمنيا

أصيب طالب بارتفاع بضغط الدم ، وذلك داخل أحد لجان امتحانات الثانوية العام بمحافظة المنيا، وتم نقله إلى مستشفي الفكرية بأبوقرقاص .

وتلقت غرفة عمليات التربية والتعليم بالمنيا بيانا بإصابة الطالب مارسلينو باسم لبيب 18 سنة المقيم بني عبيد ابوقرقاص بارتفاع في ضغط الدم أثناء أداؤه امتحان مادة اللغة العربية بشهادة الثانوية العامة بلجنة الفوارقية بابوقرقاص وتم نقله بسيارة إسعاف مجهزة للمستشفي.

وكان حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وشدد حمدي على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد حمدي مصطفى، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير الامتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكل لجنة امتحانية، والتأكيد على نظافة الحمامات، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

. - 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية

: - 22 يونيو: اللغة العربية

. - 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

. - 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي)

2يوليو: اللغة الأجنبية الأولى

. - 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا

10- يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي)

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة)

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي(

. - 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة)

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم. جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية. وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.