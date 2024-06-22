بالأسماء.. إصابة 13 شخصا بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

أصيب منذ قليل، 13 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق ( شبراخيت - القاهرة )، بنطاق محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفي شبراخيت المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بدائرة مركز شبراخيت، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخري نقل بطريق ( شبراخيت - القاهرة)، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

والمصابون هم كل من:" ع.ع، 28 عامًا، ف.ع، 4 سنوات، ا.ع، 53 عامًا، ا.ع، 31 عامًا، ح.م، 32 عامًا، ر.ص، 21 عامًا، ه.ع، 45 عامًا، ا.م، 5 سنوات، ا.خ، 32 عامًا، م.ع، 19 عامًا، ي.ع، 37 عامًا، ع.ل، 28 عامًا، م.ص، 32 عامًا"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين بحادثي تصادم في البحيرة

وكانت محافظة البحيرة، أمس الجمعة، قد شهدت وقوع حادثي تصادم بنطاق مركزي وادي النطرون وكوم حمادة، نتج عنهما وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع جرار زراعي بمدخل قرية صلاح العبد علي الطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية)، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جميعهم من محافظة أسيوط، وتم نقل المصابين لمستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم والمتوفين لثلاجة حفظ الموتي بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وكما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة نقل أمام كوبري المحولات اتجاة عبدالسلام عارف، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين لمستشفي كوم حمادة المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وحُررت المحاضر اللازمة بالوقائع وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.