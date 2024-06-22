الأهلي يفحص بيرسي تاو لحسم موقفه النهائي من مباراة القمة

يخضع الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي لفحص طبي خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه من اللحاق بقمة الدوري أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب البافانا بافانا في معسكره الأخير بشهر يونيو الجاري، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي داخل النادي الأهلي.

وباتت فرص بيرسي تاو من اللحاق بقمة الدوري غامضة، حيث أن فرص اللحاق بالقمة لا تتعدى 50% وقد يستمر غياب اللاعب عن تلك المواجهة بعدما غاب عن مباريات فريقه أمام فاركو والاتحاد السكندري والداخلية بسبب تلك الإصابة، وقد يستمر غيابه عن الأهلي في قمة الدوري القادمة، لاسيما مع سياسة مارسيل كولر الذي يتحفظ على استعجال الدفع باللاعبين العائدين من الإصابة خاصة الإصابات العضلية قبل الاطمئنان عليهم بشكل دقيق و خوضهم عدد معين من التدريبات الجماعية.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على وضع برنامج التحضير لمباراة قمة الكرة المصرية من أجل تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا لقمة الدوري، حيث سيناقش معاونيه في البرنامج المحدد ضمن التحضير لمواجهة الزمالك من أجل تحضير لاعبيه فنيا وذهنيا ونفسيا قبل قمة الدوري، من أجل الخروج بالثلاث نقاط.

ويقوم كولر بمشاهدة مقاطع فيديو لمباريات الزمالك الأخيرة في الدوري، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الأبيض، وأبرز العناصر المؤثرة في صفوفه، وأسلوبه في وضعية الدفاع وفي تحضير اللعب وبناء الهجمة من الأسفل، وموقفه عند قطع الكرة من لاعبيه والمساحات الموجودة في خطه الخلفي.

ويركز كولر على وضع الخطة المناسبة من أجل تخطي الزمالك وتحقيق الفوز والتمسك بأمل المنافسة على حصد لقب الدوري المصري المتوج به فريقه في النسخة الأخيرة.