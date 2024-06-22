استدعاء الشهود حول وفاة طفل داخل مركز شباب أبو رواش

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة طفل في عقده الأول إثر سقوط عارضة المرمي على رأسه داخل مركز شباب أبو رواش بالجيزة.



وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استدعت عدد من الشهود لسؤالهم حول الواقعة، وقررت تسليم جثمان الطفل لذويه تمهيداً لدفنها

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع طفل داخل مركز شباب أبو رواش، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "سفيان" 10 سنوات، متوفي إثر سقوط عارضة المرمي على رأسه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.