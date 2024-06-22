بعد أكل لحوم وفتة العيد.. كيف تعود إلى رشاقتك؟

انتهت إجازة عيد الأضحى المبارك التي يعتاد المواطنون فيها دائما الإكثار من تناول اللحمة والفتة، ويخرجون بعدها بوزن زائد قد يصيبهم باكتئاب، لكن هناك حلول لإنقاص هذا الوزن الزائد والعودة للجسم الرشيق والحصول على الراحة النفسية وتحسين الصحة.

ويوضح تقرير المنشور عبر موقع hindustantimes وهناك بعض النصائح والإرشادات عن تمارين التخلص من الوزن الزائد بعد عيد الأضحي ، ومنها:

- تمارين الصباح

بعد مرور أيام من العيد تستطيع ممارسة بعض الرياضة الصباحية، مثل المشي السريع، فإن تحريك جسمك أول عمل ايجابي في الصباح يعطي طابعا إيجابيا على مدار اليوم التالي، ويفضل أيضا دعوة الأهل و الأصدقاء للمشاركة معك في تمرين جماعي لتعزيز العلاقات الإنسانية.

استكشف الأماكن الخارجية سواء أكان ذلك المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات أو التجديف ، توفر المغامرات الخارجية تغييرا منعشا للمناظر الطبيعية وفرصة للتواصل مع الطبيعة.

-ممارسات العقل والجسم

قم بمزج ممارسات العقل والجسم مثل اليوجا أو التأمل بعد عيد الأضحى لتقوية الاسترخاء والراحة النفسية لديك ، و ابحث عن مكان هادئ في الهواء الطلق أو هيئ جو هادئ في الداخل حيث يمكنك الاسترخاء وإعادة شحن جسمك وعقلك.

-الغذاء الصحي

توازن تناول الطعام واستمراية النشاط ، يعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها بعد عيد الأضحي، ولذا عليك دمج الأكل الصحي و التمارين الرياضية في يومك للحصول علي جسم رشيق خالي من الدهون.