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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تناظر جثة عثر عليها بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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تباشر النيابة العامة باكتوبر التحقيقات حول العثور على جثة شاب ثلاثيني لا يحمل أوراق تدل على هويته متعفنة وبها آثار نهش كلاب وبجوارها سرنجة بها دماء بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثة وانتدبت الطب الشرعي لفحصها و واعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وطلبت التحريات حول الواقعة.

كما أمرت بالاستعلام عن هوية الجثة وفحص بلاغات التغيب.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بقطعة أرض فضاء بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص في عقده الثالث به آثار نهش كلاب في حالة تعفن وبجواره سرنجة بها آثار دماء، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة تحديد هوية الجثة وكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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