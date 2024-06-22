وزيرة الاقتصاد الأوكرانية: تلقينا 85.4 مليار دولار من المساعدات الدولية منذ بدء الحرب

قالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو اليوم /السبت/ إن بلادها تلقت 85.4 مليار دولار من المساعدات المالية الدولية منذ بدء الحرب الروسية في فبراير 2022.

وأضافت نسفيريدينكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أنه اعتبارا من الأول من يونيو الجاري، تلقت ميزانية الدولة 85.4 مليار دولار أمريكي منذ بدء الحرب، بينما ننتظر هذا الشهر وصول 1.9 مليار يورو من خلال مرفق أوكرانيا".

وأعربت عن أملها في أن تتم المراجعة الرابعة للبرنامج مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة، حيث من المتوقع بعدها تخصيص 2.2 مليار دولار إضافية.

وأشارت الوزيرة الأوكرانية إلى أن إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تم جذبه بلغ 4.25 مليار دولار أمريكي، ويمثل معظم هذا المبلغ إعادة استثمار.. وتابعت "ومع ذلك، عند النظر في الاستثمارات الجديدة، كان الرقم حوالي مليار دولار أمريكي".

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا قد استوفت جميع متطلباتها بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، وتتوقع أن يقدم الشركاء الدوليون 38 مليار دولار من الدعم المالي هذا العام.