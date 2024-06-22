إزالة 12 حالة تعد على أراض زراعية بالمنيا (صور)

تابع تاج جلال ابوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى، بمحافظة المنيا، اليوم السبت مجهود المجالس القروية في التصدي لحالات تعدى بالبناء المخالف والتعامل معها فوراً وبكل حسم ، وذلك لضمان عدم التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون .

وتمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى دروة بملوي برئاسة على حسن الفحل من ازالة 4 حالات تعدى على ارض زراعية بقرية دروة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكن نواب رئيس المركز وبالتعاون مع رؤساء الاحياء والادارة الهندسية، من ازالة 7 حالات بشارع الجلاء وشارع الشيخ ناصر وشارع التوحيد وشارع 24 بحى غرب المدينة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكن احمد محرم رئيس قرية المعصرة من ازابة وفك شدة خشبية بقرية الريرمون وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف.

وقال "تاج ابوسداح " ان رئاسة مركز ومدينة ملوى، تعمل على المضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أنه يتم فرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة حيالهم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، بالتصدى لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة او الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائى.

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